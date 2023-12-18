Российские депутаты предложили сократить рабочие дни накануне Нового года

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские депутаты Государственной Думы предложили сократить рабочие дни перед Новым годом на один час.

Фото: yudabands. org

Речь идёт о рабочих днях 29 и 30-го декабря. С такой инициативой парламентарии обратились к главе Министерства труда и социального развития Российской Федерации Антону Котякову.

"Данная мера обеспечит равные права на сокращенный рабочий день для всех работников и позволит российским семьям полноценно провести новогодние каникулы", — приводят выдержку из письма "Известия".

Как объяснил и парламентарии, 29-е число является в большинстве своём последним рабочим днём перед новогодними праздниками, и многие россияне планируют семейный отдых и путешествия начиная именно с него.