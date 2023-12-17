Мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил, что кучи снега, на которых неизвестные написали его фамилии, будут вывезены из города.
Глава Воронежа пообещал убрать кучи снега после того, как на сугробах появилась его фамилия. На снеговых горах у Кстенина жители города в письменном виде интересуются, где снегоуборочная техника.
Кстенин объяснил, что Воронеж подвели "управляшки", работу которых проверят надзорные органы.
Он пообещал в скором времени вывезти снег из города.
"Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города", — заверил градоначальник.
Ранее сообщалось, что мэр Магадана объявил, что уборку снега на дорогах будут выполнять дети.
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