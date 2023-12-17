Мэр Воронежа пообещал убрать сугробы снега с надписями с его фамилией

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил, что кучи снега, на которых неизвестные написали его фамилии, будут вывезены из города.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Глава Воронежа пообещал убрать кучи снега после того, как на сугробах появилась его фамилия. На снеговых горах у Кстенина жители города в письменном виде интересуются, где снегоуборочная техника.

Кстенин объяснил, что Воронеж подвели "управляшки", работу которых проверят надзорные органы.

Он пообещал в скором времени вывезти снег из города.

"Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города", — заверил градоначальник.

Ранее сообщалось, что мэр Магадана объявил, что уборку снега на дорогах будут выполнять дети.