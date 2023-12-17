Российский лидер Владимир Путин поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным своими планами на встречу Нового года.
Президент рассказал, что собирается встречать главный праздник года, беседуя по душам с близкими людьми.
"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — сказал Путин.
Президент признался, что у него пока не было возможности сходить в магазин, поэтому он ещё не выбирал подарки для родных, но планирует порадовать их чем-нибудь приятным на праздник.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.