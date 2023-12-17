Путин поделился планами встречи Нового года: "С близкими людьми"

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Российский лидер Владимир Путин поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным своими планами на встречу Нового года.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Президент рассказал, что собирается встречать главный праздник года, беседуя по душам с близкими людьми.

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — сказал Путин.

Президент признался, что у него пока не было возможности сходить в магазин, поэтому он ещё не выбирал подарки для родных, но планирует порадовать их чем-нибудь приятным на праздник.