Если вы хотите порадовать коллегу перед Новым годом, важно понимать, что он любит или, напротив, не любит. Кроме того, огромное значение имеет и бюджет на подарок, рассказывает читателям Pravda.Ru ведущий эксперт по аутсорсингу персонала компании "Ваш кадровый ресурс" Ольга Токарева.
"Не рекомендуем дарить что-то съедобное: вдруг у вашего коллеги есть непереносимость каких-либо продуктов или аллергия. Универсальным подарком может быть удобная подушка под поясницу, например. Или сертификат в магазин полезных мелочей, где ваш коллега сам выберет себе подарок по вкусу", — отмечает эксперт.
Хорошим подарком может стать плед или теплая шаль, если в кабинете холодно или ваш коллега относится к "мерзлякам” и регулярно проигрывает борьбу с проветриваниями нон-стоп зимой и за пульт от кондиционера — летом.
В череде серых трудовых будней важно где-то черпать вдохновение и позитив. Подарите коллеге перекидной календарик-табличку с забавными статусами по настроению типа: "сегодня я трепетная лань” или "раздосадованный крокодил”.
Если коллега разводит цветы, подарите ему набор прикормок и удобрений и так далее.
"А еще в подарке важны внимание и забота. Напишите именные стихи-поздравления с теплыми пожеланиями и вручите каждому коллеге", — резюмирует эксперт.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.