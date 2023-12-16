Как порадовать коллегу перед Новым годом: эксперт дала советы

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы хотите порадовать коллегу перед Новым годом, важно понимать, что он любит или, напротив, не любит. Кроме того, огромное значение имеет и бюджет на подарок, рассказывает читателям Pravda.Ru ведущий эксперт по аутсорсингу персонала компании "Ваш кадровый ресурс" Ольга Токарева.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Не рекомендуем дарить что-то съедобное: вдруг у вашего коллеги есть непереносимость каких-либо продуктов или аллергия. Универсальным подарком может быть удобная подушка под поясницу, например. Или сертификат в магазин полезных мелочей, где ваш коллега сам выберет себе подарок по вкусу", — отмечает эксперт.

Хорошим подарком может стать плед или теплая шаль, если в кабинете холодно или ваш коллега относится к "мерзлякам” и регулярно проигрывает борьбу с проветриваниями нон-стоп зимой и за пульт от кондиционера — летом.

В череде серых трудовых будней важно где-то черпать вдохновение и позитив. Подарите коллеге перекидной календарик-табличку с забавными статусами по настроению типа: "сегодня я трепетная лань” или "раздосадованный крокодил”.

Если коллега разводит цветы, подарите ему набор прикормок и удобрений и так далее.

"А еще в подарке важны внимание и забота. Напишите именные стихи-поздравления с теплыми пожеланиями и вручите каждому коллеге", — резюмирует эксперт.