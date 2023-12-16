Садальский раскритиковал импортные яйца: "Вместо желтка какая-то несвежая вата"

Станислав Садальский отреагировал на новость о том, что в Россию будут импортировать яйца из-за рубежа.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что во время гастрольной поездки по Дальнему Востоку решил попробывать яйца китайского производства.

"Отвратительное блюдо без вкуса, вместо желтка какая-то несвежая вата. Что ни говори, а лучше российского добросовестного производителя для меня нет", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее актрису Марию Шукшину возмутила новость о том, что в Россию будут завозить яйца из Турции.