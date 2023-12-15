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Жители Сорска замерзают из-за некачественного угля

1:19
Общество

Жители города Сорск обратились в органы Минстрой Хакасии, выражая свои нарекания по поводу низких температур в своих квартирах. В результате проведенной проверки было установлено, что корень проблемы заключается в использовании некачественного угля, поступившего на местную котельную.

Жители Сорска замерзают из-за некачественного угля
Фото: openverse by Pure_nutter is licensed under CC BY-SA 2.0

Представители администрации Сорска пояснили, что аномально холодная погода совпала с поступлением угля низкого качества, который плохо горел, приводя к образованию заслонок в котлах.

Согласно информации от читателей из "Новой Хакасии", температура в жилищах не поднимается выше +12 градусов, вынуждая жителей носить теплую одежду внутри дома и спать под несколькими одеялами, сообщает newkhakasiya.online.

На текущий момент котельная перешла на использование более качественного топлива. Власти планируют достичь нормативных параметров теплоснабжения до 15 декабря. Претензия была направлена поставщику, компании "Сибуголь".

Представители Минстройа Хакасии подчеркнули, что жители имеют право на перерасчет. Для этого необходимо обратиться в соответствующее ведомство, при этом можно воспользоваться личным кабинетом ГИС ЖКХ для написания обращения в Минстрой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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