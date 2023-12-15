Политолог Сергей Марков призвал пожалеть писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова**.
Марков рассказала, что лично беседовал с литераторами Борисом Акуниным* и Дмитрием Быковым**
"Оба очень талантливые литераторы. Реально очень. Но оба какие то совершенно умственно не самостоятельные в политических вопросах", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он назвал их рассуждения о политике подростковыми.
Ранее Дмитрий Медведев предрёк российским писателям за рубежом безрадостное будущее, так как они не Набоковы.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
**признан Минюстом РФ иностранным агентом
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".