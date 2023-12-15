Марков об Акунине* и Быкове**: талантливые, но несостоятельные в политических вопросах

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Политолог Сергей Марков призвал пожалеть писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова**.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марков рассказала, что лично беседовал с литераторами Борисом Акуниным* и Дмитрием Быковым**

"Оба очень талантливые литераторы. Реально очень. Но оба какие то совершенно умственно не самостоятельные в политических вопросах", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он назвал их рассуждения о политике подростковыми.

Ранее Дмитрий Медведев предрёк российским писателям за рубежом безрадостное будущее, так как они не Набоковы.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**признан Минюстом РФ иностранным агентом