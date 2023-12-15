На Урале спрос на медиков вырос на треть

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В текущем году в Свердловской области количество открытых вакансий в сфере медицины и фармацевтики выросло на треть по сравнению с предыдущим годом.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации агентства, за уходящий 2023 год отмечено увеличение числа вакансий на 30%, что является значительным приростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также заметно возросло количество активных резюме на соответствующие должности, составившее прирост в 43%.

Тем не менее, несмотря на увеличение предложений, врачи и фармацевты все еще остаются в дефиците. По данным на ноябрь 2023 года, на одну вакансию в области медицины приходится всего 1,9 активного резюме.

Для врачей соотношение спроса и предложений сбалансировано, приходится по одному активному резюме на вакансию врача. На вакансии фармацевта и медсестры приходится соответственно 1,2 и 2,7 активных резюме, сообщает "Царьград".