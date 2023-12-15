Визитную карточку Путина 90-х годов продадут на аукционе в Петербурге

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Визитную карточку Владимира Путина могут продать на аукционе в Санкт-Петербурге. Объявление о наборе лотов опубликовано на портале Bidspirit.

Фото: ru.bidspirit.com

На визитке указаны контакты и должность Путина в 1990–1991 годы. На фото заметно, что номера телефонов написаны от руки.

Начальная цена за визитку — тысяча рублей, наибольшая ставка — 2,8 тысячи рублей.

"Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов", — говорится на визитке.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени за 10 млн рублей продают визитку Жириновского, ушедшего из жизни в 2022 году. В объявлении указана цена визитки, она равна 10 млн рублей. Продавец также рассказал, что визитка получена им лично от бывшего главы ЛДПР в 2000 году.