Баранина и соль: полезные продукты для улучшения когнитивных способностей мозга

2:08 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Оказывается, наши пищевые привычки могут оказать непосредственное воздействие на работу мозга. Некоторые продукты, казавшиеся нам вредными, могут принести неожиданную пользу. Эксперты HerBeauty. co выяснили, что частота употребления определенных продуктов может улучшить когнитивные функции.

Фото: health.news

Исследование, проведенное Ауриэлем Уиллеттом, доцентом кафедры пищевых наук и питания человека, и Брэндоном Клайнинстом, доктором нейробиологии, опиралось на данные, собранные у 1787 взрослых из Соединенного Королевства через Британский биобанк. Они протестировали подвижный интеллект участников и изучали их предпочтения в пище. Результаты показали, что некоторые продукты могут способствовать улучшению мозговой активности.

Сыр, красное вино, баранина и даже соль оказались в числе продуктов, которые благотворно влияют на мозг. Употребление сыра и красного вина ежедневно способно улучшить когнитивные функции, а баранина также приносит пользу, несмотря на то, что относится к красному мясу. Однако потребление соли требует разумного подхода, особенно для тех, кто имеет риск заболевания Альцгеймера.

Ариэл Уиллетт отмечает:

"Правильный выбор пищи может сыграть решающую роль в предотвращении заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера. Понимание этих связей поможет нам лучше управлять состоянием здоровья и лучше бороться с когнитивными проблемами".

Это исследование приоткрыло удивительные перспективы в области понимания влияния пищи на наш ум и когнитивные способности. Открытия, сделанные благодаря анализу данных из Британского биобанка, предоставляют новые возможности для улучшения здоровья мозга через правильное питание. Однако, для полной уверенности в результатах и значимости этих продуктов для нашего мозга, требуются дальнейшие исследования и клинические испытания.