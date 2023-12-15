Омск переживает нашествие сибирских косуль: животные в панике носятся по городу

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Власти Омска призывают горожан не приближаться к косулям, которые заполонили город, так как животные могут быть опасны.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Омск переживает настоящее нашествие косуль, которые в панике носятся по городу.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии признали, что случаи захода диких животных в населённые пункты участились.

"Сейчас отмечается активная миграция сибирской косули. Так они реагируют на неблагоприятные факторы среды. Это связано с глубокоснежьем и настом, по которому им трудно передвигаться", — цитирует слова спициалистов министерства природных ресурсов издание "Подъём".

Горожан предупреждают, что косули могут внезапно выбежать на дорогу и спровоцировать ДТП. Животные также могут стать источниками заболеваний для домашних питомцев.