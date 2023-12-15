Власти Омска призывают горожан не приближаться к косулям, которые заполонили город, так как животные могут быть опасны.
Омск переживает настоящее нашествие косуль, которые в панике носятся по городу.
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии признали, что случаи захода диких животных в населённые пункты участились.
"Сейчас отмечается активная миграция сибирской косули. Так они реагируют на неблагоприятные факторы среды. Это связано с глубокоснежьем и настом, по которому им трудно передвигаться", — цитирует слова спициалистов министерства природных ресурсов издание "Подъём".
Горожан предупреждают, что косули могут внезапно выбежать на дорогу и спровоцировать ДТП. Животные также могут стать источниками заболеваний для домашних питомцев.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".