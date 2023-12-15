Глава Цетробанка Эльвира Набиуллина объяснила, каких специалистов не хватает в стране.
Набиуллина рассказала, что даже Центробанк испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, особенно не хватает IT-специалистов и специалистов в области информационной безопасности.
Она отметила, что проблему дефицита рабочей силы пытаются преодолеть с помощью резервов, удлинения смен и привлечения дополнительной рабочей силы.
"Мы видим, что вопрос дефицита является одним из факторов, которые ограничивают расширение производства", — рассказала председатель ЦБ.
Ранее сообщалось, что "зарплатная гонка" в России подошла к концу.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".