Набиуллина рассказала о дефиците рабочей силы в регионах России

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Глава Цетробанка Эльвира Набиуллина объяснила, каких специалистов не хватает в стране.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Набиуллина рассказала, что даже Центробанк испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, особенно не хватает IT-специалистов и специалистов в области информационной безопасности.

Она отметила, что проблему дефицита рабочей силы пытаются преодолеть с помощью резервов, удлинения смен и привлечения дополнительной рабочей силы.

"Мы видим, что вопрос дефицита является одним из факторов, которые ограничивают расширение производства", — рассказала председатель ЦБ.

Ранее сообщалось, что "зарплатная гонка" в России подошла к концу.