Собеседница Pravda.Ru дала советы по выбору новогодних подарков коллегам

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова рекомендует дарить сотрудникам только уместные новогодние презенты.

Фото: https://mykaleidoscope.ru

«Наши коллеги – это все-таки не самые близкие нам люди. Мы не всегда знаем их вкусы, предпочтения. Поэтому выбирать подарок можно более нейтральный. Когда речь идет о каких-то очень интимных подарках- парфюмерия, средства по уходу за кожей- это не очень уместно, потому что мы никогда не знаем, может быть, у человека аллергия, может быть, не пользуется и так далее. С осторожностью стоит подходит ко всем предметам суеверным: зеркала, тапочки, полотенца. Учитывать нужно религиозную принадлежность», - напоминает специалист.

Нейтральные подарки, которые подойдут многим людям- самый подходящий вариант новогоднего сюрприза для коллеги.

«Может быть, новогодние украшения, какие-то подарки съедобные -хороший качественный шоколад, чаи, кофе, мёд. Не надо дарить сильно пахнущие, требующие специального хранения вещи. Стоит, наверное, подойти не совсем стандартно. Когда стандартно на столе десяток коробок Raffaello...Или, когда шоколадка покупается на выходе из буфета – это всегда ощущается. Кто-то своим сотрудникам дарит разные корпоративные сувениры, это тоже не всегда приятно получить 10-й ежедневник или 15-й календарь. Надо подходить с определенной фантазией, с креативом, с практичностью этого подарка», - говорит Светлана Грохотова.

Эксперт по этикету рекомендует не забывать и ещё один важный принцип новогоднего дарения коллегам. Не вручать дорогостоящий презент, чтобы не ставить сотрудников в неловкое положение. Пусть лучше подарок будет символическим.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ