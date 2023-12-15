КПП Ваалимаа на российско-финской границе пересекли 71 беженец 14 декабря

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В пятницу 15 декабря десять беженцев из Финляндии пересекли КПП в районе Ваалимаа на границе с РФ. Информация приводится на странице погранотряда Юго-Восточной Финляндии в социальной сети.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Отмечается, что с 08:00 погранпункт пересекли 71 проситель убежища. 14 декабря в Россию приехали 62 просителя.

"Трансграничное движение регулируется", — сказано в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили о том, что на финско-российской границе образовалась многокилометровая пробка. В обратную сторону практически никто "не стремится", рассказали они.