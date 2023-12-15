КПП Ваалимаа на российско-финской границе пересекли 71 беженец 14 декабря

В пятницу 15 декабря десять беженцев из Финляндии пересекли КПП в районе Ваалимаа на границе с РФ. Информация приводится на странице погранотряда Юго-Восточной Финляндии в социальной сети.
Отмечается, что с 08:00 погранпункт пересекли 71 проситель убежища. 14 декабря в Россию приехали 62 просителя.
"Трансграничное движение регулируется", — сказано в сообщении.
Ранее очевидцы сообщили о том, что на финско-российской границе образовалась многокилометровая пробка. В обратную сторону практически никто "не стремится", рассказали они.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".