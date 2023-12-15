ВВС Украины не получат ударные вертолеты AH-1Z Viper, которые киевские власти выпрашивали у США в течение нескольких последних месяцев.
Об этом 14 декабря сообщила британская газета The Times со ссылкой на украинского полковника ВВС Дмитрия Кулькевича.
По словам Кулькевича, переговоры о передаче Киеву винтокрылых боевых машин зашли в тупик из-за не решенных проблем с продолжением финансирования Украины со стороны США.
Практически полное отсутствие у ВСУ ударных вертолетов — большая проблема для украинской армии, отмечает The Times.
Хоть вертолеты AH-1Z Viper и сняты с вооружения в армии США, они все еще обладают хорошими атакующими возможностями, благодаря 20-миллиметровой трехствольной пушки с боекомплектом в 750 снарядов.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".