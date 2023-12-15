Пентагон прекратил переговоры с Киевом по поставкам вертолетов AH-1Z Viper

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

ВВС Украины не получат ударные вертолеты AH-1Z Viper, которые киевские власти выпрашивали у США в течение нескольких последних месяцев.

Фото: соцсети

Об этом 14 декабря сообщила британская газета The Times со ссылкой на украинского полковника ВВС Дмитрия Кулькевича.

По словам Кулькевича, переговоры о передаче Киеву винтокрылых боевых машин зашли в тупик из-за не решенных проблем с продолжением финансирования Украины со стороны США.

Практически полное отсутствие у ВСУ ударных вертолетов — большая проблема для украинской армии, отмечает The Times.

Хоть вертолеты AH-1Z Viper и сняты с вооружения в армии США, они все еще обладают хорошими атакующими возможностями, благодаря 20-миллиметровой трехствольной пушки с боекомплектом в 750 снарядов.

Американский вертолет Viper.