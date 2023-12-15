Спикер парламента Вячеслав Володин рассказал, что Госдуме приходится напрямую обращаться к Владимиру Путину, когда нет понимания с правительством.
Володин оценил открытость президента России для депутатского корпуса.
"Каждый руководитель фракции в рабочем порядке может обсудить вопрос с президентом оперативно. Тяжелее иногда дозвониться до министра или губернатора, чем до президента", — цитирует слова председателя парламента Telegram-канал "Осторожно, новости".
Судя по всему, активно дозваниваться до президента депутаты начнут ближе к началу весенней сессии, которая стартует 9 января.
Ранее Володин заявил, что Путин доказал свою эффективность.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".