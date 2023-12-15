Депутат Госдумы Вассерман: сроки полного освобождения Украины зависят от помощи НАТО

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Во время "Прямой линии" Владимир Путин ясно дал понять, что все изначально заявленные цели специальной военной операции будут выполнены. Эрудит, депутат Госдумы и уроженец Одессы Анатолий Вассерман заявил, что продолжительность СВО напрямую зависит от помощи со стороны НАТО.

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Эксперт сообщил "МК", что согласно разным оценкам, запас прочности НАТО ещё хватит на годы, а может даже до пяти лет. Он предлагает сделать выводы самостоятельно. Бывшие одесситы, с которыми он не поддерживает сейчас контакт, согласно его словам, говорят о том, что любая попытка провести польскую фальшивку "Украина - не Россия" неизбежно приводит к террору против русского большинства. И поэтому до тех пор, пока существует хотя бы один квадратный метр, который претендует на название "независимая Украина", он будет источником повышенной опасности. Следовательно, конфликт сможет быть завершён только таким образом.

Задачи денацификации и демилитаризации несовместимы с идеями, на которых основывается независимость Украины. Это уже доказано полуторавековой историей. Вассерман также рекомендует прочитать статью Валериана Калинки, опубликованную в 1864 году, которая является началом политического воплощения идеи "Украина — не Россия".