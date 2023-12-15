В Москве из-за снегопада цены на такси выросли в 1,5-2 раза

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Тарифы на услуги такси в Москве в утренние часы 15 декабря в среднем выросли в 1,5-2 раза из-за сильного снегопада, который принес циклон "Ваня".

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

В одном из крупнейших агрегаторов пассажирских перевозок "Яндекс Такси" корреспонденту ТАСС сообщили, что это связано с двумя факторами: резко повысившимся спросом и нехваткой водителей.

В такую погоду многие москвичи не рискуют добираться до работы на личном транспорте и вызывают такси. В свою очередь и некоторые таксисты предпочитают остаться дома, а не выходить в смену.

В пресс-службе компании повышение тарифов назвали "временной и вынужденной мерой", чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены.

Нетрудно представить, как цены вырастут в пятницу вечером, когда по сообщению московских властей на дорогах возникнут 8-бальные заторы.

Смена таксиста в снегопад