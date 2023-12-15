Терапевт поделилась с Pravda.Ru своим мнением о плюсах и минусах для здоровья интенсивной расчистки снега с лопатой в руках

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко считает- чистить снег нужно с соблюдением некоторых правил — чтобы не навредить здоровью.

Фото: Flickr. com

"Кидание снега — это тяжелая физическая работа. Соблюдаем правила техники безопасности: лопатку берем маленькую, много снега на нее не накладываем, используем какие-то защитные пояса, ограничиваем по времени чрезмерную физическую нагрузку- минимизируем вред от этой физической нагрузки", — говорит специалист.

Некоторым категориям людей такая тяжёлая физическая нагрузка и вовсе не рекомендуется.

"Если у вас есть проблемы с позвоночником, если у вас есть какая-тонестабильность заболевания, грыжи, состояние после операции, после болевого синдрома, вы явно перенесли какой-то острый воспалительный процесс со стороны органов малого таза, мочеполовой системы, то, конечно, такая физическая активность на холоде вам не показана, а даже противопоказана. Кроме того, бабульки, женщины, представительницы прекрасного пола этим могут заниматьсяв удовольствие, чтобы подышать свежим воздухом, и, чтобы не замерзнуть. По возможности все-таки использовать технику, мужскую силу", — советует эксперт.

Чистка снега, добавляет наш спикер, приносит эмоциональное удовлетворение. Конечно, шутит Татьяна Романенко, если подходить к этому вопросу правильно:

"Свежий воздух и сочетание белого снега — это все хорошо. Но, ничто так не радует, как смотреть, что это делает кто-то другой. Лучше ходите по тропинкам, которые уже кто-то почистил".

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