Вырыпаева приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Басманный суд Москвы обвинил режиссёра Вырыпаева в совершении преступления по статье ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Его лишат свободы на 8 лет. Он будет отбывать наказание в общем режиме. Кроме того, его лишат права администрировать сайты в сети на 4 года.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции или задержания.

Напомним, что Иван Вырыпаев — драматург, сценарист и кинорежиссер. Родился в Иркутске, имеет гражданство России и Польши.

Ранее сообщалось о том, что МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.