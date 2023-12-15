Басманный суд Москвы обвинил режиссёра Вырыпаева в совершении преступления по статье ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.
Его лишат свободы на 8 лет. Он будет отбывать наказание в общем режиме. Кроме того, его лишат права администрировать сайты в сети на 4 года.
Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции или задержания.
Напомним, что Иван Вырыпаев — драматург, сценарист и кинорежиссер. Родился в Иркутске, имеет гражданство России и Польши.
Ранее сообщалось о том, что МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".