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Пробки до девяти баллов на дорогах ожидаются в Москве из-за снегопада

1:10
Общество

Московские власти предупреждают автолюбителей, что вечером в пятницу дорожное движение могут парализовать 9-бальные пробки. Виной всему циклон "Ваня", который принес в столицу снегопады.

Пробки до девяти баллов на дорогах ожидаются в Москве из-за снегопада
Фото: АГН Москва by Сергей Ведяшкин

Утром столичный департамент транспорта в своем Telegram-канал опубликовал инфографику, что делать водителям в такие погодные условия. Основная рекомендация — пересесть на общественный транспорт.

За сутки в Москве выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков декабря, а в Подмосковье — одна треть. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушине — 8 мм, на Балчуге — 9 мм", — сообщил специалист в своем Telegram-канале.

Ранее москвичей, равно как и всех жителей России предупредили, что 16 декабря ожидается мощнейшая магнитная буря.

Мощнейший снегопад вновь накрывает Москву
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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