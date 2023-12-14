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Эксперт Павел Шапкин не считает необходимым сравнивать алкогольное мороженое с алкоголем

2:07
Общество

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил, почему эта инициатива не является, по его мнению, необходимой.

Эксперт Павел Шапкин не считает необходимым сравнивать алкогольное мороженое с алкоголем
Фото: Pravda.Ru

"Действующее законодательство и так четко определяет, что алкогольное мороженое, если оно содержит 0, 5 процента этилового спирта, является алкогольной продукцией. Сегодня для такого вида продукции не делалось исключения. Соответственно, это должно продаваться в магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкогольной продукции: находиться вдали от школ, не продавать эту продукцию по ночам и несовершеннолетним", — мотивирует свое мнение эксперт Pravda.Ru.

Разработчики предложения считают, что крепость спирта в алкогольном мороженое нужно установить на максимальном уровне 1,2 градуса. А сейчас, как утверждают авторы инициативы, можно найти мороженое с алкоголем даже в 7-10 оборотов. Но, тогда, считает Павел Шапкин, нужно менять законодательство.

"В чем целесообразность поднимать минимальный уровень с 0,5 до 1,2 ? На мой взгляд, вообще непонятно. Тогда, может быть, вообще пересмотреть вот эту норму 0,5% для всей алкогольной продукции? Потому что для чего-то она установлена была законодателями", недоумевает специалист.

Выделять отдельной строчкой в законе алкогольное мороженое наш собеседник считает неактуальным ещё по одной, как считает, причине- сам он никогда не видел в продаже замороженное лакомство со спиртным в составе. И вот что говорит по этому поводу спикер:

"Была история с сухим порошковым алкоголем. Порошковая алкогольная продукция, которую запретили на всякий случай. Хотя ее на рынке не присутствовало нисколько, даже следовых количеств. И обсуждали 2 года запрет порошкового алкоголя. С мороженым это примерно та же самая история".

 

 

 

 

 

Вред алкоголя на организм человека.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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