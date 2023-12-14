Российский президент Владимир Путин поделился своими детскими мечтами с журналистами на своей ежегодной пресс-конференции.
Глава государства напомнил, что уже когда-то рассказывал о том, кем мечтал стать в детские годы.
По признанию Путина, его профессиональные мечты менялись в процессе того, как он становился старше.
"Я хотел быть и летчиком, но основная, уже когда в старших классах, я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им", — сказал Путин.
Также президент РФ обратился к российской молодёжи, призвав её заранее, уже сегодня думать о том, что будет завтра.
Также Путин посоветовал не бояться ставить перед собой самые амбициозные цели, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми, "бороться, идти к ним и добиваться успеха".
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.