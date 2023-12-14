Путин признался, что в детстве сначала хотел быть лётчиком, а потом — разведчиком

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский президент Владимир Путин поделился своими детскими мечтами с журналистами на своей ежегодной пресс-конференции.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Глава государства напомнил, что уже когда-то рассказывал о том, кем мечтал стать в детские годы.

По признанию Путина, его профессиональные мечты менялись в процессе того, как он становился старше.

"Я хотел быть и летчиком, но основная, уже когда в старших классах, я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им", — сказал Путин.

Также президент РФ обратился к российской молодёжи, призвав её заранее, уже сегодня думать о том, что будет завтра.

Также Путин посоветовал не бояться ставить перед собой самые амбициозные цели, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми, "бороться, идти к ним и добиваться успеха".