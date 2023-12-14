Президент МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах наконец-то прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Париже.

Фото: rsport.ria.ru

Исполком МОК 8 декабря объявил о допуске 11 спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024, но в нейтральном статусе.

Почти неделю Томас Бах хранил молчание и высказал свое мнение только в интервью каналу Би-би-си.

"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств", — ответил глава МОК, поддержав таким образом допуск россиян к Играм.

Однако, сегодня стало известно, что квота российских спортсменов сокращена с восьми до шести без объяснения причин.

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