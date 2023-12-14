Возможность увеличения зарплаты граждан РФ, родившихся на Дальнем Востоке, за счёт "северных надбавок" прорабатывается российскими властями. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.
Президент в ходе пресс-конференции отметил, что этот вопрос понятен, и правительство сейчас занимается его решением. Он уточнил, что имеется в виду законопроект, согласно которому на "северную надбавку" в полном размере смогут рассчитывать те, кто родился и трудится на Дальнем Востоке.
"Я бы так и сделал, я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, работы, это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России", — сказал Путин.
Президент пообещал, что рассмотрение этого вопроса будет продолжено, он лично проконтролирует возращение этого пункта в повестку дня правительства.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.