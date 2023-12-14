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Путин: возвращение "северных надбавок" для жителей Дальнего Востока прорабатывается

0:55
Общество

Возможность увеличения зарплаты граждан РФ, родившихся на Дальнем Востоке, за счёт "северных надбавок" прорабатывается российскими властями. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

Путин: возвращение "северных надбавок" для жителей Дальнего Востока прорабатывается
Фото: wikimedia.org by я is licensed under CC0 1.0.

Президент в ходе пресс-конференции отметил, что этот вопрос понятен, и правительство сейчас занимается его решением. Он уточнил, что имеется в виду законопроект, согласно которому на "северную надбавку" в полном размере смогут рассчитывать те, кто родился и трудится на Дальнем Востоке.

"Я бы так и сделал, я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, работы, это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России", — сказал Путин.

Президент пообещал, что рассмотрение этого вопроса будет продолжено, он лично проконтролирует возращение этого пункта в повестку дня правительства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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