Российский лидер Владимир Путин признался, что очень любит яйца. Настолько, что в прошлом мог съесть с утра сразу десять яиц.
"Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", — сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Также Путин не обошёл своим вниманием тему роста цен на яйца в России. Он отметил, что говорил по этому поводу с министром сельского хозяйства, и пообещал россиянам, что ситуация с ценами на яйца будет выправляться.
По информации Росстата, стоимость яиц в РФ к 4 декабря поднялась на 42,4%.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.