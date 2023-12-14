Путин признался, что раньше мог съесть с утра сразу десять яиц

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Российский лидер Владимир Путин признался, что очень любит яйца. Настолько, что в прошлом мог съесть с утра сразу десять яиц.

Фото: kremlin.ru

"Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Также Путин не обошёл своим вниманием тему роста цен на яйца в России. Он отметил, что говорил по этому поводу с министром сельского хозяйства, и пообещал россиянам, что ситуация с ценами на яйца будет выправляться.

По информации Росстата, стоимость яиц в РФ к 4 декабря поднялась на 42,4%.