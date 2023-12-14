Владимир Путин отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров. Об этом он сообщил в четверг на совмещённой прямой линии и пресс-конференции под названием "Итоги года".
Президент назвал неправильным, что банки берут с пенсионеров комиссию за коммунальные платежи.
"Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", — заявил он.
Глава государства напомнил также о субсидиях, на которые имеют право те, у кого затраты на ЖКХ превышают 22% (в некоторых регионах этот порог другой) от совокупного семейного дохода. По его словам, этой льготой воспользовались "сотни тысяч" россиян.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.