Путин освободил пенсионеров от комиссии при оплате ЖКХ

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров. Об этом он сообщил в четверг на совмещённой прямой линии и пресс-конференции под названием "Итоги года".

Фото: Якутия 24

Президент назвал неправильным, что банки берут с пенсионеров комиссию за коммунальные платежи.

"Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", — заявил он.

Глава государства напомнил также о субсидиях, на которые имеют право те, у кого затраты на ЖКХ превышают 22% (в некоторых регионах этот порог другой) от совокупного семейного дохода. По его словам, этой льготой воспользовались "сотни тысяч" россиян.