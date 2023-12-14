Путин поблагодарил россиян, которые помогают фронту

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Тема спецоперации на Украине была одной из основных в ходе сегодняшней прямой линии президента России Владимира Путина, которая в этот раз была совмещена и с большой пресс-конференцией.

Фото: Reuters

Отвечая на вопросы о ходе СВО, глава государства отдельно поблагодарил простых жителей страны, которые откликаются и сердечно относятся к нуждам тех, кто сейчас находится на фронте.

"От всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые сердечно относятся к нуждам фронта, нуждам наших ребят. Свыше 10 млрд рублей пожертвований. Конечно, когда у нас экономика на подъеме — у нас есть эти средства, но то, что люди от себя направляют — сети плетут, варежки и носки вяжут. 3 млн писем дети написали!", — подчеркнул Владимир Путин.