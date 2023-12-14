Бывший боец частной военной компании Сергей Соболев рассказал Владимиру Путину, что ему отказали в присвоении статуса ветерана, несмотря на участие в СВО.
Боец ЧВК задал Путину вопрос о проблемах присвоения статуса ветерана тем, кто состоял в частных армиях.
Путин назвал это пробелом Минобороны РФ. Президент России отметил, что все права участников СВО в составе ЧВК должны быть соблюдены.
"Формально юридически ЧВК в России нет, и в этом проблема. Выплаты частным военным компаниям осуществлялись наличными, нет даже списочного состава, — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что все участники боевых действий должны получать поддержку государства.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.