Бывший боец ЧВК пожаловался Путину на то, что ему отказали в присвоении статуса ветерана

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Бывший боец частной военной компании Сергей Соболев рассказал Владимиру Путину, что ему отказали в присвоении статуса ветерана, несмотря на участие в СВО.

Фото: Мацква.ру is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Боец ЧВК задал Путину вопрос о проблемах присвоения статуса ветерана тем, кто состоял в частных армиях.

Путин назвал это пробелом Минобороны РФ. Президент России отметил, что все права участников СВО в составе ЧВК должны быть соблюдены.

"Формально юридически ЧВК в России нет, и в этом проблема. Выплаты частным военным компаниям осуществлялись наличными, нет даже списочного состава, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что все участники боевых действий должны получать поддержку государства.