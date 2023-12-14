Владимир Путин рассказал, что США помешали России построить нормальные отношения с Украиной.
Президент России объяснил, что после 2014 года стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной
"Госпереворот, на который, как говорят американцы, потратили 5 млрд — публично сказали, не постеснялись даже", — сказал российский лидер.
Ранее Путин рассказал о привлечении ветеранов СВО к работе с молодежью в России.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.