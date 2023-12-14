Путин: США потратили на госпереворот на Украине 5 млрд

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин рассказал, что США помешали России построить нормальные отношения с Украиной.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Президент России объяснил, что после 2014 года стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной

"Госпереворот, на который, как говорят американцы, потратили 5 млрд — публично сказали, не постеснялись даже", — сказал российский лидер.

Ранее Путин рассказал о привлечении ветеранов СВО к работе с молодежью в России.