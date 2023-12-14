Сбежавшему гендиректору "Ленфильма" нашли замену

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудникам "Ленфильма" сообщили, что временно исполняющим обязанности гендиректора студии стал Алексей Тратников, заместитель Федора Щербакова, основателя и владельца федерального медиахолдинга 1MI. Об этом сообщил источник, близкий к "Ленфильму".

Фото: Скриншот / YouTube-канал TheSMStudio

"Сотрудникам "Ленфильма" поступило уведомление о том, что с 6 по 29 декабря исполняющим обязанности гендиректора является Алексей Егорович Тратников. После этого судьба руководства остается неизвестной. Фёдор Щербаков продолжает находиться на больничном, и его местонахождение остается тайной. Он проживает в Москве и ранее посещал нас раз в две-три недели. Последний визит был примерно месяц назад", — отметил источник.

Юлия Фотченко, директор по стратегическим коммуникациям 1MI и советник генерального директора киностудии "Ленфильм", сообщила URA.RU, что Щербаков уходил в отпуск с 25 по 29 октября. С 16 ноября он, по её словам, находится на больничном, однако работает удалённо. По информации СМИ, Фёдор Щербаков покинул Россию, избегая уголовного преследования, и направился в Турцию.

Это произошло после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым Щербакова связывают совместные проекты. Арест Сафонова связан с делом о вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.

Согласно данным следствия, Сафонов требовал два миллиона рублей в обмен на отказ от публикации компромата в Telegram-канале "Небрехня". Щербаков и Сафонов связаны также каналом "Временное правительство" и совместным участием в ООО "Диджитал софт".

По информации Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", Сафонов вымогал деньги также у главы "Россетей" Андрея Рюмина.

Краткая история "Ленфильма"