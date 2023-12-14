Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин о разговоре с министром сельского хозяйства: "Спрашивал, как у него с яйцами"
Путин поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Бывший боец ЧВК пожаловался Путину на то, что ему отказали в присвоении статуса ветерана
В Раде недоумевают, почему из миллиона украинских бойцов воюют только 300 тысяч
Путин оценил итоги контрнаступления Украины
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей
Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины
Путин высказался об участии спортсменов РФ в Олимпиаде: "Ехать или не ехать?"
Лавровый лист противопоказан куриному бульону

Сбежавшему гендиректору "Ленфильма" нашли замену

1:57
Общество

Сотрудникам "Ленфильма" сообщили, что временно исполняющим обязанности гендиректора студии стал Алексей Тратников, заместитель Федора Щербакова, основателя и владельца федерального медиахолдинга 1MI. Об этом сообщил источник, близкий к "Ленфильму".

Сбежавшему гендиректору "Ленфильма" нашли замену
Фото: Скриншот / YouTube-канал TheSMStudio

"Сотрудникам "Ленфильма" поступило уведомление о том, что с 6 по 29 декабря исполняющим обязанности гендиректора является Алексей Егорович Тратников. После этого судьба руководства остается неизвестной. Фёдор Щербаков продолжает находиться на больничном, и его местонахождение остается тайной. Он проживает в Москве и ранее посещал нас раз в две-три недели. Последний визит был примерно месяц назад", — отметил источник.

Юлия Фотченко, директор по стратегическим коммуникациям 1MI и советник генерального директора киностудии "Ленфильм", сообщила URA.RU, что Щербаков уходил в отпуск с 25 по 29 октября. С 16 ноября он, по её словам, находится на больничном, однако работает удалённо. По информации СМИ, Фёдор Щербаков покинул Россию, избегая уголовного преследования, и направился в Турцию.

Это произошло после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым Щербакова связывают совместные проекты. Арест Сафонова связан с делом о вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.

Согласно данным следствия, Сафонов требовал два миллиона рублей в обмен на отказ от публикации компромата в Telegram-канале "Небрехня". Щербаков и Сафонов связаны также каналом "Временное правительство" и совместным участием в ООО "Диджитал софт".

По информации Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", Сафонов вымогал деньги также у главы "Россетей" Андрея Рюмина. 

Краткая история "Ленфильма"
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Последние материалы
Путин о разговоре с министром сельского хозяйства: "Спрашивал, как у него с яйцами"
Путин поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Бывший боец ЧВК пожаловался Путину на то, что ему отказали в присвоении статуса ветерана
В Раде недоумевают, почему из миллиона украинских бойцов воюют только 300 тысяч
Путин оценил итоги контрнаступления Украины
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей
Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины
Путин высказался об участии спортсменов РФ в Олимпиаде: "Ехать или не ехать?"
Лавровый лист противопоказан куриному бульону
Столтенберг признался, что не знает, что будет происходит на Украине дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников