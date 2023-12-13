"Офицеры России" поддержали решение Владимира Путина участвовать в выборах

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"Офицеры России" единодушно поддерживают решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах, заявил глава организации генерал-майор Сергей Липовой.

Фото: Офицеры России

Торжественная конференция Общероссийской организации "Офицеры России", приуроченная ко Дню Героев Отечества, прошла 12 декабря. Она собрала более 200 генералов и офицеров — участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеров боевых орденов и медалей, представителей ветеранских организаций. Все они выразили поддержку Владимиру Путину в его намерении баллотироваться на высший государственный пост.

"Это очень правильный, своевременный и ответственный выбор. Непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к Победе! И такой лидер у нашего народа есть!" — подчеркнул председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

Путин — настоящий офицер, поэтому не мог поступить иначе в переломный для России момент, уверен Герой Советского Союза, полковник Владимир Горовой, возглавляющий Совет мужества и отваги "Офицеров России". "Именно этого решения ждали все патриоты России", — заметил он.

Нет никаких сомнений, что трудящиеся всей страны поддержат нашего национального лидера в его решении оставаться во главе России, заявил председатель Совета отечественных производителей в сфере обороны и безопасности Общероссийской организации "Офицеры России" Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк.

Он обратил внимание, что Путин объявил о своём решении во время общения с родителями сыновей, геройски павших в борьбе за Родину. "В такой ситуации, зная характер Владимира Владимировича, другого решения и не могло быть", — считает Баштанюк.

С именем Верховного главнокомандующего патриотическая общественность связывает ратные подвиги на полях сражений за нашу Отчизну, нынешние и будущие успехи России экономике, науке и промышленности, добавил он.

"Сегодня все мы на фронте: каждый — на своём участке. Но цель и задача у нас одна — победа России", — напомнил Герой Российской Федерации полковник Александр Головашкин, занимающий в "Офицерах России" пост председателя Совета по патриотическому воспитанию.

Судьбоносное решение Владимира Владимировича, сплочение его единомышленников приближают нашу общую Победу, убеждён офицер.

Ежегодно, начиная с 2014-го, "Офицеры России" проводят торжественную конференцию, посвящённую Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Участники мероприятия — Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, офицеры, прославившиеся подвигами на поле боя, другие заслуженные люди — встречаются с военными и силовиками, обмениваются опытом и воспоминаниями.

В рамках конференции вручаются общественные награды за профессионализм, мужество и отвагу, проявленные людьми в погонах — настоящими патриотами Отечества — при выполнении боевых и служебных задач, в том числе в зоне специальной военной операции.

Общероссийская общественная организация "Офицеры России" создана в 2007 году для защиты прав офицеров и патриотического воспитания населения. На сегодняшний день это одно из самых эффективных объединений военнослужащих и силовиков, начитывающее в своих рядах свыше 250 тысяч человек. Принципиальная позиция, заявляемая организацией — всесторонняя поддержка Владимира Путина как президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ.