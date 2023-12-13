Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боксёр Добсон заявил, что спортивные залы России превосходят качество залов США
В Сети появилась версия популярного трека "Пыяла" в исполнении Виктора Цоя
Фаворит Пугачёвой рассказал, зачем Алла собралась в Лондон
Риэлтор Перескокова: "Сейчас неудобные условия по ипотеке и госпрограммам"
Кадыров признался, что любит красивых женщин
Телеведущая Лариса Гузеева внезапно покинула Россию
Полковник США Макгрегор: Запад должен принять все условия России по Украине
Как сделать бекон хрустящим
Марков высказался о циклоне "Ваня": название дали циклону немецкие метеорологи

"Офицеры России" поддержали решение Владимира Путина участвовать в выборах

4:00
Общество

"Офицеры России" единодушно поддерживают решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах, заявил глава организации генерал-майор Сергей Липовой.

"Офицеры России" поддержали решение Владимира Путина участвовать в выборах
Фото: Офицеры России

Торжественная конференция Общероссийской организации "Офицеры России", приуроченная ко Дню Героев Отечества, прошла 12 декабря. Она собрала более 200 генералов и офицеров — участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеров боевых орденов и медалей, представителей ветеранских организаций. Все они выразили поддержку Владимиру Путину в его намерении баллотироваться на высший государственный пост.

"Это очень правильный, своевременный и ответственный выбор. Непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к Победе! И такой лидер у нашего народа есть!" — подчеркнул председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

Путин — настоящий офицер, поэтому не мог поступить иначе в переломный для России момент, уверен Герой Советского Союза, полковник Владимир Горовой, возглавляющий Совет мужества и отваги "Офицеров России". "Именно этого решения ждали все патриоты России", — заметил он.

Нет никаких сомнений, что трудящиеся всей страны поддержат нашего национального лидера в его решении оставаться во главе России, заявил председатель Совета отечественных производителей в сфере обороны и безопасности Общероссийской организации "Офицеры России" Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк.

Он обратил внимание, что Путин объявил о своём решении во время общения с родителями сыновей, геройски павших в борьбе за Родину. "В такой ситуации, зная характер Владимира Владимировича, другого решения и не могло быть", — считает Баштанюк.

С именем Верховного главнокомандующего патриотическая общественность связывает ратные подвиги на полях сражений за нашу Отчизну, нынешние и будущие успехи России экономике, науке и промышленности, добавил он.

"Сегодня все мы на фронте: каждый — на своём участке. Но цель и задача у нас одна — победа России", — напомнил Герой Российской Федерации полковник Александр Головашкин, занимающий в "Офицерах России" пост председателя Совета по патриотическому воспитанию.

Судьбоносное решение Владимира Владимировича, сплочение его единомышленников приближают нашу общую Победу, убеждён офицер.

Ежегодно, начиная с 2014-го, "Офицеры России" проводят торжественную конференцию, посвящённую Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Участники мероприятия — Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, офицеры, прославившиеся подвигами на поле боя, другие заслуженные люди — встречаются с военными и силовиками, обмениваются опытом и воспоминаниями.

В рамках конференции вручаются общественные награды за профессионализм, мужество и отвагу, проявленные людьми в погонах — настоящими патриотами Отечества — при выполнении боевых и служебных задач, в том числе в зоне специальной военной операции.

Общероссийская общественная организация "Офицеры России" создана в 2007 году для защиты прав офицеров и патриотического воспитания населения. На сегодняшний день это одно из самых эффективных объединений военнослужащих и силовиков, начитывающее в своих рядах свыше 250 тысяч человек. Принципиальная позиция, заявляемая организацией — всесторонняя поддержка Владимира Путина как президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.

Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Актрису Юлию Пересильд дважды оскорбили на премии "Звезда Театрала"
Юлия Пересильд возмутилась на премии "Звезда Театрала": два оскорбления, одно за одним
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Британские врачи назвали продукты для повышения уровня "хорошего" холестерина
"Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае рассказали, как Россия преподала США урок в Южно-Китайском море
Автоэксперт: почему нельзя прогревать машину зимой
Крупнейшая атака кибервойск РФ на "Киевстар". Отключена система навигации дронов ВСУ
Крупнейшая атака кибервойск РФ на "Киевстар". Отключена система навигации дронов ВСУ
Последние материалы
Фаворит Пугачёвой рассказал, зачем Алла собралась в Лондон
Кадыров признался, что любит красивых женщин
Риэлтор Перескокова: "Сейчас неудобные условия по ипотеке и госпрограммам"
Телеведущая Лариса Гузеева внезапно покинула Россию
Полковник США Макгрегор: Запад должен принять все условия России по Украине
Марков высказался о циклоне "Ваня": название дали циклону немецкие метеорологи
Как сделать бекон хрустящим
Агата Муцениеце появилась на публике с новым мужчиной
Мэр Омска отреагировал на отказ директора школы повесить доску с именем погибшего бойца СВО
Defense One: в США оценили российские средства РЭБ в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников