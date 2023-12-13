Празднование Нового года в Советском Союзе возобновилось в 1936 году, после долгого исключения этого "буржуазного" праздника. Советское правительство восстановило его, частично адаптировав традиции Рождества.
Несмотря на попытки заменить Рождество, иеромонах Никон отмечает, что православные могут отмечать Новый год, сохраняя уважение к обоим праздникам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он также отмечает, что народ заполнил Новый год изначальным смыслом, несмотря на попытки властей изменить традиции.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.