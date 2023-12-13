Иеромонах Никон разрешил православным праздновать Новый год

Празднование Нового года в Советском Союзе возобновилось в 1936 году, после долгого исключения этого "буржуазного" праздника. Советское правительство восстановило его, частично адаптировав традиции Рождества.

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Несмотря на попытки заменить Рождество, иеромонах Никон отмечает, что православные могут отмечать Новый год, сохраняя уважение к обоим праздникам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он также отмечает, что народ заполнил Новый год изначальным смыслом, несмотря на попытки властей изменить традиции.