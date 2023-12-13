Обман с лицензией: преступная группа в Нижневартовске похитила трубную продукцию на 10 миллионов рублей

В Нижневартовске трое членов преступной группы стоят перед судом за обман и кражу нафтовой продукции на сумму 10 миллионов рублей.
Они выдавали себя за сотрудников компании-подрядчика, используя поддельные регистрационные знаки на грузовых автомобилях и фальшивые путевые листы на КПП предприятия.
Как сообщает muksun.fm, уголовное дело включает обвинения в краже, подделке документов и регистрационных знаков. Сотрудники полиции задержали преступников при попытке сбыта части украденной продукции.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.