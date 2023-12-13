Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил неспокойный период своей юности и пообещал молодёжи РФ нескучные годы впереди.
Экс-президент России побеседовал с юными функионерамии фракции "Единая Россия". Медведев рассказал, что ему не нравилась нестабильность, которая наблюдалась в нашей стране, когда он был совсем молод. Он вспомнил конфликт в Афганистане, который назвал серьёзным испытанием.
58-летний политик уверен, что российскую молодежь ждёт что-то увлекательное.
"Ваше будущее не будет скучным", — выразил своё мнение Медведев.
Он отметил, что раньше всё было "багостно", а потом начались катаклизмы.
"А потом бац — и все: страна начала бурлить и развалилась на части", — поделился воспоминаниями Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал анекдот про Финляндию.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.