Представитель ШАМАНа заявил, что певец не собирается на гастроли в Киеве

Недавно в интернете появились афиши о том, что ШАМАН проведет сольный концерт в Киеве 20 апреля, что вызвало недоумение у многочисленных поклонников исполнителя хита "Я русский".

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Антон Коробков-Землянский, который является официальным представителем ШАМАНа прокомментировал информацию, которая действительно выглядит достаточно странной.

"Актуальный график выступлений артиста всегда доступен на его сайте. Его выступления в нем нет, значит и такой концерт не запланирован", — сообщил он корреспонденту РИА Новости.

Однако, на официальном сайте исполнителя shamanofficial. ru график концертов расписан только до 20 марта.

SHAMAN — Интервью программе «Культурный шок»