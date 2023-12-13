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Депутаты ГД отказались прекращать рейды по "наливайкам" после жалобы руководителя МВД

1:04
Общество

Депутаты Госдумы уверены, что нужно продолжать рейды по питейным заведениям, которые в народе прозвали "наливайками".

Депутаты ГД отказались прекращать рейды по "наливайкам" после жалобы руководителя МВД
Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Депутат Бийсултан Хамзаев напомнил, что "фиксировать нарушение и вызывать на место полицию" имеет право любой гражданин РФ.

Проводящий проверки в Астраханской области депутат Николай Арефьев подчеркнул, что рейды нужны для того, чтобы оценить ситуацию. Он признал, что от "наливаек" государство получает хорошие налоги, однако отметил, что порядок необходимо наводить.

Намерен продолжать рейды и депутат Николай Панков, который инициировал проверки в Саратовской области.

"В любом случае буду реагировать на просьбы жителей и встречаться по тем вопросам, которые мне ставят, будь то вопрос "наливаек" или какие-то другие", — цитирует слова Панкова издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что глава МВД России обратился к спикеру Госдумы Вячелаву Володину с жалобой из-за рейдов депутатов по "наливайкам".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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