Депутаты ГД отказались прекращать рейды по "наливайкам" после жалобы руководителя МВД

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы уверены, что нужно продолжать рейды по питейным заведениям, которые в народе прозвали "наливайками".

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Депутат Бийсултан Хамзаев напомнил, что "фиксировать нарушение и вызывать на место полицию" имеет право любой гражданин РФ.

Проводящий проверки в Астраханской области депутат Николай Арефьев подчеркнул, что рейды нужны для того, чтобы оценить ситуацию. Он признал, что от "наливаек" государство получает хорошие налоги, однако отметил, что порядок необходимо наводить.

Намерен продолжать рейды и депутат Николай Панков, который инициировал проверки в Саратовской области.

"В любом случае буду реагировать на просьбы жителей и встречаться по тем вопросам, которые мне ставят, будь то вопрос "наливаек" или какие-то другие", — цитирует слова Панкова издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что глава МВД России обратился к спикеру Госдумы Вячелаву Володину с жалобой из-за рейдов депутатов по "наливайкам".