Директор CORE.XP Малахатько: стоимость Adidas и Reebok в РФ может подняться на 50%

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость на продукцию Adidas и Reebok в России может подняться в цене на 50%. Такой показатель будет зафиксирован относительно прошлых годов. В первую очередь речь идёт о повышении цены на одежду и обуввь от данных брендов, информирует старший директор и глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Ее цитирует ТАСС.

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Кроме того, эксперт выделила, что причиной сложившейся динамики может быть резкое повышение цен на логистику. Малахатько также отметила, что в связи с введением санкций продукция некоторых спортивных брендов из Европы стала поставляться в Россию не через прямые дистрибуторы, а побочные. Это условие также оказало влияние на итоговую цену продукции Adidas и Reebok.

Отметим, что цена товаров наиболее крупных спортивных брендов из Европы в РФ выросла на 20%. В CORE.XP отметили, что это не предел роста.

«Дальше может быть и 50-процентная наценка относительно прошлых лет», — заключила Малахатько.

Ранее стало известно о том, что в Россию вернулись Adidas и Reebok под новым брендом ASP. Был открыт первый магазин в Москве. Продукция зарубежных компаний поступает в РФ через параллельный импорт. Те, кто решил приобрести товары сразу после открытия магазина, оказались шокированы новыми ценами, которые в среднем увеличились в два раза с момента ухода брендов с российского рынка.