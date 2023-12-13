Стоимость на продукцию Adidas и Reebok в России может подняться в цене на 50%. Такой показатель будет зафиксирован относительно прошлых годов. В первую очередь речь идёт о повышении цены на одежду и обуввь от данных брендов, информирует старший директор и глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Ее цитирует ТАСС.
Кроме того, эксперт выделила, что причиной сложившейся динамики может быть резкое повышение цен на логистику. Малахатько также отметила, что в связи с введением санкций продукция некоторых спортивных брендов из Европы стала поставляться в Россию не через прямые дистрибуторы, а побочные. Это условие также оказало влияние на итоговую цену продукции Adidas и Reebok.
Отметим, что цена товаров наиболее крупных спортивных брендов из Европы в РФ выросла на 20%. В CORE.XP отметили, что это не предел роста.
«Дальше может быть и 50-процентная наценка относительно прошлых лет», — заключила Малахатько.
Ранее стало известно о том, что в Россию вернулись Adidas и Reebok под новым брендом ASP. Был открыт первый магазин в Москве. Продукция зарубежных компаний поступает в РФ через параллельный импорт. Те, кто решил приобрести товары сразу после открытия магазина, оказались шокированы новыми ценами, которые в среднем увеличились в два раза с момента ухода брендов с российского рынка.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.