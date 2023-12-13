В Госдуме рассматривают вариант снизить возраст выхода на пенсию

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В Государственной думе появилась инициатива о снижении возраста для досрочного выхода на пенсию.

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В пояснительной записке к предложенному законопроекту отмечается, что существующее законодательство устанавливает пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, за исключением тех профессий, где предусмотрен досрочный выход на пенсию.

Также отмечается, что лица, имеющие страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, могут претендовать на страховую пенсию по старости на 24 месяца раньше установленного законом возраста.

Согласно документу, учитывая тот факт, что большинство выпускников средних школ продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях, заканчивая их в возрасте 23-24 лет, после чего начинают трудовую деятельность, текущая норма досрочного выхода на пенсию становится чисто формальной и не пригодной для практического применения, сообщает RT.

Этот законопроект планируется внести в нижнюю палату 13 декабря.