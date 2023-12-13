Психолог перечислила способы справиться со страхом темноты

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Если у взрослого есть страх темноты, то важно исследовать, чего он боится. Взрослые, которые в детстве жили в неблагополучных условиях, например, когда в темноте совершались ограбления, преступники проникали в дома и квартиры, могут бояться темноты по этой причине, рассказывает читателям Pravda.Ru психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий "Психодемия" Маргарита Черных.

Фото: collegemarketinggroup.com

Страх темноты у взрослого может также говорить о том, что в детстве ему не хватило защиты от значимых взрослых. Зачастую, когда удается при помощи работы с психологом вырастить внутреннюю фигуру защитника, поработать с психологическими травмами, прожить сложные чувства из прошлого, связанные с темнотой, страх у взрослых проходит.

Как взрослому справиться со страхом темноты, если пока нет возможности пойти к специалисту?

"Важно понять: чего вы боитесь. Почему пугает темнота? Можно выписать на листок все варианты. Если страх связан с фантазиями, то можно подключить логику. Если страх темноты связан с общим тревожным фоном, важно работать с тревогой. Понять ее причины и, отыскав их, провести параллель с текущими обстоятельствами, оценить влияние тревоги на ощущение безопасности и текущую ситуацию — то, насколько тревога действительно отражает реальность. Порой за неосознанной тревогой может прятаться множество неконструктивных убеждений, ограничивающих наши поведенческие стратегии", — отмечает эксперт.

Но если обратиться к психологу пока нет времени и возможности, можно придумать себе вечерние ритуалы расслабления, которые будут настраивать вас на крепкий и здоровый сон:

вечерние прогулки,

отключение гаджетов за пару часов до сна,

медитации,

релаксации.

И уж точно не стоит смотреть страшные фильмы перед сном.