Звезда сериала "Слово пацана" Янковский назвал "чушпанами" сливших в сеть последние серии фильма

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Актёр сериала "Слово пацана" Иван Янковский объяснил, как можно назвать тех, кто опубликовал в сети последние серии фильма до официальной премьеры.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Иван Янковский отреагировал на новость о том, что финальные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" попали в интернет раньше, чем планировалось.

"Кто слил, тот чушпан", — написал исполнитель роли Адидаса в социальных сетях.

Ранее Алексей Арестович* высказался о сериале "Слово пацана".

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.