Актёр сериала "Слово пацана" Иван Янковский объяснил, как можно назвать тех, кто опубликовал в сети последние серии фильма до официальной премьеры.
Иван Янковский отреагировал на новость о том, что финальные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" попали в интернет раньше, чем планировалось.
"Кто слил, тот чушпан", — написал исполнитель роли Адидаса в социальных сетях.
Ранее Алексей Арестович* высказался о сериале "Слово пацана".
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.