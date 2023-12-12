БДСМ-отель в Нижневартовске: участница шоу Ивлеевой удивила своей бизнес-идеей

19-летняя управляющая танцевальной школой в Нижневартовске Галина привлекла внимание публики на шоу Анастасии Ивлеевой нестандартной мечтой: открыть в родном городе БДСМ-отель с пыточной. Представив свой проект в передаче "Грязные игры", она описала его детали, упомянув "нафаршированную" кровать для разнообразных игр.
Несмотря на скептическое отношение других участников, призывающих к налаживанию личной жизни, спортивный блогер Алексей Столяров поддержал Галину в ее стремлении. Пара "мечтатель+звезда" успешно прошла в финал, и блогер высказал уверенность в победе, подчеркивая желание девушки порадовать жителей Нижневартовска нестандартным заведением.
В случае победы, Алексей попросил Галину назвать один номер в отеле в его честь, сообщает muksun.fm.
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