В Оренбургской области усилили контроль за детьми после трагедии в Брянске

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В Оренбургской области, в ответ на трагедию в Брянске, внедряют меры контроля за поведением учеников. Однако антитеррористическая защищенность образовательных учреждений в регионе еще не достигла оптимального уровня.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

После брянской трагедии в Оренбурге приняты следующие меры:

Руководители образовательных организаций обязаны немедленно информировать правоохранительные органы о случаях заинтересованности обучающихся деструктивными сообществами и лиц, привлекающих их к такой деятельности.

Представителям образовательных учреждений рекомендуется бдительно относиться к поведению учащихся, а родителям тесно взаимодействовать с ребенком и школой.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о выделении более 300 миллионов рублей на антитеррористическую защиту образовательных учреждений перед началом учебного года. В нескольких школах региона в 2023 году сделали ремонт видеонаблюдения и периметральных ограждений. Однако существуют проблемы с финансированием, в частности, в сельских школах, сообщает 56orb.ru.

Несмотря на предпринятые шаги, в Оренбурге не все гладко с контролем поведения детей. Вопрос о том, как учителя будут отслеживать заинтересованность детей в деструктивных сообществах, остается неясным, учитывая, что дети обычно не раскрывают подобные интересы, особенно перед чужими людьми.