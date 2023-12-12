В Оренбургской области, в ответ на трагедию в Брянске, внедряют меры контроля за поведением учеников. Однако антитеррористическая защищенность образовательных учреждений в регионе еще не достигла оптимального уровня.
После брянской трагедии в Оренбурге приняты следующие меры:
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о выделении более 300 миллионов рублей на антитеррористическую защиту образовательных учреждений перед началом учебного года. В нескольких школах региона в 2023 году сделали ремонт видеонаблюдения и периметральных ограждений. Однако существуют проблемы с финансированием, в частности, в сельских школах, сообщает 56orb.ru.
Несмотря на предпринятые шаги, в Оренбурге не все гладко с контролем поведения детей. Вопрос о том, как учителя будут отслеживать заинтересованность детей в деструктивных сообществах, остается неясным, учитывая, что дети обычно не раскрывают подобные интересы, особенно перед чужими людьми.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.