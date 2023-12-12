Москвичей и гостей столицы в сезон простудных заболеваний призвали носить маски в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Санитарное ведомство информировало, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве находится в пределах нормы для текущего периода, однако рекомендовала соблюдать меры предосторожности, куда входит и ношение медицинских масок.
"В настоящее время в Москве за счет всех источников финансирования привито 7 675 884 человека (в том числе 1 321 143 детей), что составляет 60,7% от численности населения города", — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.
Помимо пока необязательного масочного режима, рекомендуется сократить время пребывания в общественных пространствах, мыть руки с мылом, чаще проветривать помещение и не заниматься самолечением при проявлении первых признаков заболевания.
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