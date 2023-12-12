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В Госдуме назвали самым продуктивным сценарием для Украины стать частью России

1:00
Общество

Украина может избежать распада на ряд независимых регионов и перейти к постепенному росту экономики уже в 2025 году, если в году следующем войдет в состав РФ.

В Госдуме назвали самым продуктивным сценарием для Украины стать частью России
Фото: https://globalmsk.ru/person/id/1719

Такой оригинальный сценарий озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".

"Позитивный сценарий для Украины — это освобождение её от фашизма Россией и вхождение в состав Российской Федерации в качестве одного или нескольких федеральных округов", — отметил Делягин.

Парламентарий подчеркнул, что в таком случае для Украины установят особый режим управления на длительный срок.

И если Украина станет частью РФ, то там уже с 2025 года начнется постепенный начнется экономический подъем.

В противном случае Незалежную ждет постепенный распад на отдельные регионы.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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