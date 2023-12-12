Украина может избежать распада на ряд независимых регионов и перейти к постепенному росту экономики уже в 2025 году, если в году следующем войдет в состав РФ.
Такой оригинальный сценарий озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".
"Позитивный сценарий для Украины — это освобождение её от фашизма Россией и вхождение в состав Российской Федерации в качестве одного или нескольких федеральных округов", — отметил Делягин.
Парламентарий подчеркнул, что в таком случае для Украины установят особый режим управления на длительный срок.
И если Украина станет частью РФ, то там уже с 2025 года начнется постепенный начнется экономический подъем.
В противном случае Незалежную ждет постепенный распад на отдельные регионы.
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