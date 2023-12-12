В Госдуме назвали самым продуктивным сценарием для Украины стать частью России

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Украина может избежать распада на ряд независимых регионов и перейти к постепенному росту экономики уже в 2025 году, если в году следующем войдет в состав РФ.

Фото: https://globalmsk.ru/person/id/1719

Такой оригинальный сценарий озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".

"Позитивный сценарий для Украины — это освобождение её от фашизма Россией и вхождение в состав Российской Федерации в качестве одного или нескольких федеральных округов", — отметил Делягин.

Парламентарий подчеркнул, что в таком случае для Украины установят особый режим управления на длительный срок.

И если Украина станет частью РФ, то там уже с 2025 года начнется постепенный начнется экономический подъем.

В противном случае Незалежную ждет постепенный распад на отдельные регионы.

Экономист Михаил Делягин: «Для России новый срок Путина - это продолжение жизни»