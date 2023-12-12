Создание инфраструктуры для обретения суверенного интернета только началось в России. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сделала соответствующее заявление.
"Мы пока от ситуации суверенного Рунета крайне далеки. Это требует работы специалистов — многолетней, кропотливой — по созданию всей инфраструктуры. Многие привыкли говорить, что мы идем куда-то в китайскую сторону и будем брать китайскую модель", — сказала Мизулина, её слова приводит ТАСС.
Тем не менее, в настоящее время Россия далека от китайской модели. По ее мнению, РФ отстала от Восточного партнёра, в настоящее время приходится наверстывать упущенное.
Кроме того, она выразила мнение о том, что речь идёт не о 2, 3, 4 годах, а о 10. Именно столько лет потребуется, чтобы в стране образовалась правильная инфраструктура. Движение в эту сторону зависит от технологического развития.
Ранее сообщалось о том, что Мизулина оценила риск блокировки YouTube в России. С этой точки зрения ничего хорошего в международном видеохостинге, по мнению Мизулиной, нет.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.