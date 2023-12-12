Мизулина: Россия пока крайне далека от создания суверенного Рунета

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Создание инфраструктуры для обретения суверенного интернета только началось в России. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сделала соответствующее заявление.

Фото: https://t.me/pravdist

"Мы пока от ситуации суверенного Рунета крайне далеки. Это требует работы специалистов — многолетней, кропотливой — по созданию всей инфраструктуры. Многие привыкли говорить, что мы идем куда-то в китайскую сторону и будем брать китайскую модель", — сказала Мизулина, её слова приводит ТАСС.

Тем не менее, в настоящее время Россия далека от китайской модели. По ее мнению, РФ отстала от Восточного партнёра, в настоящее время приходится наверстывать упущенное.

Кроме того, она выразила мнение о том, что речь идёт не о 2, 3, 4 годах, а о 10. Именно столько лет потребуется, чтобы в стране образовалась правильная инфраструктура. Движение в эту сторону зависит от технологического развития.

Ранее сообщалось о том, что Мизулина оценила риск блокировки YouTube в России. С этой точки зрения ничего хорошего в международном видеохостинге, по мнению Мизулиной, нет.