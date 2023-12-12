Gulf Air планирует запустить рейсы из Бахрейна в Петербург и Сочи

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Авиаперевозчик Gulf Air запустит авиасообщение между Бахрейном и Петербургом. Также перелёты будут налажены с Сочи, сообщает ТАСС, ссылаясь на менеджера компании в РФ.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как сообщило агентство изданию, в настоящее время авиация Gulf Air летает в Москву. Руководство компании обсуждает с представителями аэропортов Сочи и Петербурга вопрос о запуске рейсов. Он будет рассмотрен в будущем. Петербург станет одним из основных направлений для Gulf Air в РФ.

Авиасообщения дадут возможность привлечь большее число туристов в Бахрейн. Кроме того, страна будет использоваться в качестве пункта переправы между Европой и Азией.

Отмечается, что граждане Бахрейна проявляют интерес к поездкам в РФ.