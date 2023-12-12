Авиаперевозчик Gulf Air запустит авиасообщение между Бахрейном и Петербургом. Также перелёты будут налажены с Сочи, сообщает ТАСС, ссылаясь на менеджера компании в РФ.
Как сообщило агентство изданию, в настоящее время авиация Gulf Air летает в Москву. Руководство компании обсуждает с представителями аэропортов Сочи и Петербурга вопрос о запуске рейсов. Он будет рассмотрен в будущем. Петербург станет одним из основных направлений для Gulf Air в РФ.
Авиасообщения дадут возможность привлечь большее число туристов в Бахрейн. Кроме того, страна будет использоваться в качестве пункта переправы между Европой и Азией.
Отмечается, что граждане Бахрейна проявляют интерес к поездкам в РФ.
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