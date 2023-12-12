Подземный город на 10 тысяч человек открыт для желающих пережить конец света

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Сообщество Судного дня ищет жителей для проживания в своих 575 бункерах. В публикации Metro говорится, что они могут вместить до 10 000 человек.

Фото: Midjouney: Бункер для семьи изнутри

В горном массиве Блэк-Хиллз в Южной Дакоте бывшая военная база, на которой хранились боеприпасы, была перепрофилирована в бункеры. С тех пор база была преобразована в пригодные для жизни бункеры, призванные обеспечить "эпический проект гуманитарного выживания" — не только для 1% самых богатых людей.

Данте Вичино, исполнительный директор компании Vivos, которая управляет бункерами Судного дня, рассказал AbsolutelyBusiness. com: "Средние люди теперь могут зарезервировать свое место на случай, если разразится ад".

Сообщается, что убежища рассчитаны как минимум на один год автономной работы без необходимости возвращения людей на поверхность.

Вичино заявил, что за год количество желающих забронировать место в бункере увеличилось на более чем две тысячи процентов, а продажи выросли на 300 процентов.