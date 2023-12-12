Правительство Великобритании приняло решение о выделении киевскому режиму новой партии военной техники.
Пока Владимир Зеленский в Вашингтоне выпрашивает побольше оружия, Лондон принял решение о выделении партии военной техники, которая расширит возможности украинской армии в плане высадки десанта.
Как сообщил глава британского Минобороны Грант Шэппс, Киев получит 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking. Последние имеют амфибийные возможности форсировать водные преграды.
В свою очередь, катера используются морской пехотой при проведении оперативных диверсионных операций или высадке десанта, сообщает ТАСС.
Понятно, что ВСУ будет использовать новую технику в пока безуспешных попытках форсировать Днепр в Херсонской области.
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