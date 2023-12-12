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Адвокат Давтян: женщин хотят оставить без безопасных абортов

2:40
Общество

Новые ограничения, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и ограничивают доступ к самому безопасному методу прерывания беременности — медикаментозному аборту. Об этом URA. RU заявила адвокат Мари Давтян, имеющая многолетний опыт в области правозащиты и предоставления юридической помощи жертвам домашнего насилия. Она является членом рабочей группы по разработке закона о профилактике домашнего насилия.

По данным источников, законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируется представить в Госдуму весной. Также предполагается сокращение срока, в течение которого разрешено прерывание беременности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в будущем в России возможно останутся всего две законные причины для аборта: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной.

Адвокат Мари Давтян подчеркнула, что запрет абортов прямо затрагивает конституционные права женщин, особенно их право на личную физическую неприкосновенность, являющееся основным правом каждого человека. Она также отметила, что женщины имеют право распоряжаться своим телом и делать репродуктивный выбор в соответствии с федеральным законом "О здравоохранении".

Правозащитница отметила, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках нарушает два конституционных права: равенство частных и государственных организаций, а также право человека выбирать медицинскую организацию. Она подчеркнула, что для введения подобных ограничений необходимы четкие обоснования, отсутствующие в данном случае.

По мнению Давтян, ограничение сроков для проведения аборта с 12 до 8 недель представляет собой опасную ловушку. Женщины, узнавшие о беременности на поздних сроках, могут столкнуться с трудностями в получении медицинской помощи, особенно в условиях ограниченного доступа к частным клиникам.

Давтян предполагает, что такие ограничения могут создать неудобства для женщин и ограничить их право на проведение аборта в законные сроки.

Адвокат заключила, что предложения по запрету абортов в частных клиниках пытаются лишить женщин доступа к самому безопасному методу прерывания беременности. Если коммерческие организации исключаются из списка провайдеров абортов, государственные учреждения, не входящие в обязательное медицинское страхование, не смогут предоставить эту услугу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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